Mide Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Biz de bu yazımızda sizler için mide ağrısı neden olur, nasıl geçer ve mide ağrısına ne iyi gelir sorularının yanıtlarını derledik. İşte mide ağrısı hakkında merak edilenler…

Karın ve mide bölgesinde rahatsızlık hissi ve ağrı belirtileriyle kendini gösteren mide ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Ciddi hastalıklar sebebiyle olabileceği gibi beslenme düzeni ya da günlük yaşamın stresi nedeniyle de ortaya çıkabilir. Fakat sebebi her ne olursa olsun kişilerin günlük yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürmektedir. Bu nedenle mide ağrısı ile ilgili bilgiler ve mide ağrısını geçirme yolları merak konusu olmaktadır. Bizler de yazımızda çokça merak edilen bu konuyu derledik. Aşağıda mide ağrısı neden olur, mide ağrısına ne iyi gelir sorularının cevaplarıyla konu hakkında merak edilenleri okuyabilirsiniz.

Mide Ağrısı Neden Olur?

Mide ağrısının birçok nedeni olabilmektedir. İşte mide ağrısının nedenleri:

Stresli bir yaşam sürmek

Sindirim problemleri ve kabızlık

Sağlıksız ve kötü beslenme tarzı

Alkol, sigara, kafeinin aşırı tüketimi

Fazla kilo

Reflü, gastrit ya da ülser gibi mide hastalıkları

Vücutta üretilen aşırı gaz ve gaz sıkışması

Apandisit

Üst karın bölgesindeki kaslarda meydana gelen yaralanma, spazm gibi durumlar

Safrada meydana gelen hastalık ya da problemler

Tümör ya da midede gelişen kanserler

Vücutta gelişen hormon değişimleri (hormonsal hastalıklar ya da gebelik gibi nedenlerle)

Bazı virüs ve bakteriler ile bunların yol açtığı enfeksiyonlar mide ağrısına neden olabilmektedir.

Midede gelişen Helikobakter Pilori bakterisi de mide ağrısına sebep olur

Gıdalara geliştirilen alerjilerin bir sonucu da mide ağrısı olabilmektedir

Mide Ağrısı Nasıl Geçer?

Mide ağrısının tedavisi, altında yatan nedene göre yapılmalıdır. Öncelikle mide ağrısının neden kaynaklandığı tespit edilmeli, eğer bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bir hekim gözetiminde uygulanan tedavi planına riayet edilmelidir. Fakat bazı durumlarda mide ağrısı stres, gaz sıkışması gibi önemsiz nedenlerle de meydana gelebilmektedir. Kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen bu rahatsızlık dolayısıyla mide ağrısı için ne yapabilirim sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Şiddetli mide ağrısı en çabuk nasıl geçer sorusu için şu önerilere uyulabilir:

Soğuk süt içmek

Papatya ya da zencefil çayı tüketmek veya muz yemek

Mide ve karın bölgesine sıcak su torbası koymak. Fakat bu işlemi gerçekleştirirken çok dikkatli olunmalı ve uzun süre boyunca sıcak su torbası bekletilmemelidir.

Mide Ağrısı Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Mide ağrısı, eğer altında yatan ciddi bir sağlık problemi yoksa günler boyunca devam etmez. Yukarıda önerilen uygulamalar gerçekleştirildiği halde geçmeyen bir mide probleminiz varsa, bu sorun ciddi bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilmektedir. Uzun süren mide ağrıları, safra kesesinde meydana gelen hastalıkları, on iki parmak ülserini, gastrit, reflü, ülser gibi mide hastalıklarını, karaciğer, pankreas hastalıklarını ya da tümör ve kanserleri akla getirmektedir. Uzun süren mide ağrıları, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bu hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle günler boyunca devam eden mide ağrısı probleminde vakit kaybetmeden alanında uzman hekimlere başvurulması gerekmektedir.

Aynı zamanda şiddetli ve uzun süreli mide ağrısı mide kanaması kaynaklı da olabilmektedir. Mide ağrısıyla birlikte aşırı terleme, iştahsızlık, kalp çarpıntısı, halsizlik, nefes darlığı gibi belirtiler de varsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.