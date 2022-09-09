Biz de bu yazımızda sizler için mide ağrısı neden olur, nasıl geçer ve mide ağrısına ne iyi gelir sorularının yanıtlarını derledik. İşte mide ağrısı hakkında merak edilenler…
Karın ve mide bölgesinde rahatsızlık hissi ve ağrı belirtileriyle kendini gösteren mide ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Ciddi hastalıklar sebebiyle olabileceği gibi beslenme düzeni ya da günlük yaşamın stresi nedeniyle de ortaya çıkabilir. Fakat sebebi her ne olursa olsun kişilerin günlük yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürmektedir. Bu nedenle mide ağrısı ile ilgili bilgiler ve mide ağrısını geçirme yolları merak konusu olmaktadır. Bizler de yazımızda çokça merak edilen bu konuyu derledik. Aşağıda mide ağrısı neden olur, mide ağrısına ne iyi gelir sorularının cevaplarıyla konu hakkında merak edilenleri okuyabilirsiniz.
Mide Ağrısı Neden Olur?
Mide ağrısının birçok nedeni olabilmektedir. İşte mide ağrısının nedenleri:
- Stresli bir yaşam sürmek
- Sindirim problemleri ve kabızlık
- Sağlıksız ve kötü beslenme tarzı
- Alkol, sigara, kafeinin aşırı tüketimi
- Fazla kilo
- Reflü, gastrit ya da ülser gibi mide hastalıkları
- Vücutta üretilen aşırı gaz ve gaz sıkışması
- Apandisit
- Üst karın bölgesindeki kaslarda meydana gelen yaralanma, spazm gibi durumlar
- Safrada meydana gelen hastalık ya da problemler
- Tümör ya da midede gelişen kanserler
- Vücutta gelişen hormon değişimleri (hormonsal hastalıklar ya da gebelik gibi nedenlerle)
- Bazı virüs ve bakteriler ile bunların yol açtığı enfeksiyonlar mide ağrısına neden olabilmektedir.
- Midede gelişen Helikobakter Pilori bakterisi de mide ağrısına sebep olur
- Gıdalara geliştirilen alerjilerin bir sonucu da mide ağrısı olabilmektedir
Mide Ağrısı Nasıl Geçer?
Mide ağrısının tedavisi, altında yatan nedene göre yapılmalıdır. Öncelikle mide ağrısının neden kaynaklandığı tespit edilmeli, eğer bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bir hekim gözetiminde uygulanan tedavi planına riayet edilmelidir. Fakat bazı durumlarda mide ağrısı stres, gaz sıkışması gibi önemsiz nedenlerle de meydana gelebilmektedir. Kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen bu rahatsızlık dolayısıyla mide ağrısı için ne yapabilirim sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Şiddetli mide ağrısı en çabuk nasıl geçer sorusu için şu önerilere uyulabilir:
- Soğuk süt içmek
- Papatya ya da zencefil çayı tüketmek veya muz yemek
- Mide ve karın bölgesine sıcak su torbası koymak. Fakat bu işlemi gerçekleştirirken çok dikkatli olunmalı ve uzun süre boyunca sıcak su torbası bekletilmemelidir.
Mide Ağrısı Ne Zaman Tehlikeli Olur?
Mide ağrısı, eğer altında yatan ciddi bir sağlık problemi yoksa günler boyunca devam etmez. Yukarıda önerilen uygulamalar gerçekleştirildiği halde geçmeyen bir mide probleminiz varsa, bu sorun ciddi bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilmektedir. Uzun süren mide ağrıları, safra kesesinde meydana gelen hastalıkları, on iki parmak ülserini, gastrit, reflü, ülser gibi mide hastalıklarını, karaciğer, pankreas hastalıklarını ya da tümör ve kanserleri akla getirmektedir. Uzun süren mide ağrıları, kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bu hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle günler boyunca devam eden mide ağrısı probleminde vakit kaybetmeden alanında uzman hekimlere başvurulması gerekmektedir.
Aynı zamanda şiddetli ve uzun süreli mide ağrısı mide kanaması kaynaklı da olabilmektedir. Mide ağrısıyla birlikte aşırı terleme, iştahsızlık, kalp çarpıntısı, halsizlik, nefes darlığı gibi belirtiler de varsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!