Karın Guruldaması Neden Olur, Nasıl Geçer? Karın Guruldamasına Ne İyi Gelir?

Eğer yemek yavaş yenirse ve konuşulmazsa karın gurultusu büyük bir sorun olmaktan çıkar. Genel olarak karın gurultusu yalnızca anlık ses çıkmasına ve kişinin rahatsız olmasına neden olur. Fakat bu durum tehlikeli değildir ya da bir rahatsızlığa neden olmaz. Dünyada karın guruldaması yaşamayan kişi yoktur. Her yaştan kişi dönemsel olarak ya da anlık olarak karın guruldaması yaşar. Gazın yanı sıra midenin boş olmadı ve açlık da karın guruldamasına neden olur. Boş midede havanın hareket etmesi guruldamaya yol açar.

Guruldama bazen kısık sesli bazen de dışarıdan net bir şekilde duyulabilen şekilde olabilir. Gurultunun kesilmesi için 1 bardak su içebilirsiniz. Ya da bir şeyler atıştırabilirsiniz. Özellikle akşam geç saatlerde yatmaya yakın pek çok kişi yeniden acıktığı ve midesindekileri hazmettiği için karın guruldaması yaşanabilir. Geç saatlerde yemek yemek sağlı olmadığı için bir bardak su ya da birkaç kaşık yoğurtla karnınızın gurultusunu durdurabilirsiniz. Bu içeriğimizde karın guruldaması neden olur, nasıl geçer? Karın guruldamasına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte karın guruldaması ile ilgili merak edilenler…

Karın Guruldaması Neden Olur?

Karın guruldaması dışarıya ses çıkmasına neden olduğundan rahatsız edici bir durumdur. Peki karın guruldaması neden olur? Halk arasında karın guruldamasının temel nedeninin açlık olduğu düşünülmektedir. Fakat açlığın dışında yemeğin hızlı yenmesi, yemek esnasında konuşulması, yemek esnasında hava yutulması, midede oluşan rahatsızlıklar, gaz ihtiva eden içeceklerin fazla tüketilmesi, stres, sinirli olma, uykusuz kalma gibi nedenlerle de karın guruldaması oluşabilir.

Karın Guruldaması Nasıl Geçer?

Karın guruldaması nasıl geçer diye merak edenler için sıraladık;

Asit içeren içecekler, alkol ve sigaranın tüketilmesinin sonlandırılmasıyla karında guruldama son bulur,

Yemek yerken özellikle katı gıdaların tamamen çiğnendikten sonra yutulduğunda emin olun,

Yemeğin ardından midenin dinlenmesine özen gösterin,

Yemeğin ardından mideyi rahatlatan rezene gibi hazmı kolaylaştırıcı çaylar sayesinde karın guruldamasından kurtulabilirsiniz,

Yemek esnasında derin nefes aldığından mideye fazla hava gittiğinden bu durumda karın guruldamasına yol açar. Bu konuda dikkatli olmak da gurultunun azalmasına yardımcı olur.

Karın Guruldamasına Ne İyi Gelir?

Karın guruldaması hemen herkesin başına gelen bir durumdur. Ancak nedeni her zaman aynı olmayabilir. Dolayısıyla karın guruldamasına ne iyi gelir diye soranlara çeşitli yanıtlar verilebilir. İlk olarak karın guruldaması hazım problemlerinden ve mide rahatsızlıklarından kaynaklanıyorsa sindirimi ve mideyi rahatlatan çaylar yardımcı olabilir. Diğer yandan ılık limonlu su içmek de karın gurultusunu keser. Eğer açlık yüzünden karın gurulduyorsa az ve sık yemek yemek tercih edilebilir.

Karın Guruldaması Nasıl Durdurulur?

Özellikle kalabalık bir yerde ya da sessiz bir yerde aniden kişinin karnı guruldadığında hemen durdurmak ister. Peki karın guruldaması nasıl durdurulur? Genellikle karna baskı yapmak karnın guruldamasını durdurmak için yapılabilecek en pratik yöntemdir. Bu sayede biriken hava dışarı çıkacağından gurultu durur. Diğer yandan nefesin birkaç saniye boyunca tutulması da gurultuyu kesebilen bir diğer yöntem olabilir.

Karın Guruldaması İshal Yapar mı?

Karın guruldaması ishal yapar mı diye merak edenlere bu durumun genellikle hamileliğe işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Karın Guruldaması Tehlikeli mi?

Karın guruldaması tehlikeli mi? Sorusunu soranlara tek başına karın gurultusunun tehlikeli olmadığını söylemek mümkündür. Ancak karın guruldamasıyla beraber kasıkta ağrı varsa ya da mide ağrıyorsa bir doktorla görüşmekte fayda vardır.