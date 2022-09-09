Regl Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Regl Ağrısına Ne İyi Gelir?

3 ile 10 gün arasında süren regl döneminin özellikle ilk günlerinde meydana gelen şiddetli sancılar kadınların günlük yaşamını oldukça olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle birçok kadın regl ağrısı sebeplerini ve regl ağrısına iyi gelen şeyleri merak etmektedir. Yazımızın devamında bu bilgileri okuyabilirsiniz…

Regl dönemi sağıklı her kadının 21 ila 35 günlük periyodlarla her ay yaşadığı bir döngüdür. Bazı kadınlarda bu dönem süresince hiç ağrı olmazken ya da çok hafif şiddette ağrılar hisseidlirken bazı kadınlar günler süren çok şiddetli ağrılara maruz kalabilmektedir. Bu ağrılar fizyolojik farklılıklardan kaynaklanmakta ve birçok kadının korkulu rüyası olabilmektedir. Üreme çağına gelmiş birçok kadın çok şiddetli regl ağrısı nasıl geçer regl ağrısı evde nasıl geçer gibi soruların yanıtlarını merak etmektedir. Biz de yazımızın devamında bu bilgileri sizler için derledik işte o bilgiler…

Regl Ağrısı Neden Olur?

Rahim her ay boyunca gebelik için kendisini hazırlayarak iç duvarını kalınlaştırmaktadır. Bu kalınlaşmaya da prostaglandin hormonu neden olmaktadır. Bazı kadınlarda bu hormon fazla miktarda salgılanmakta bu da regl dönemindeki ağrıların normalden daha şiddetli miktarda olmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda düzensiz adet döngüsüne sahip olan kadınlarda da regl sancıları görülmektedir. Normalde regl ağrısı şikayeti olmayan bazı kadınların bazı aylarda regl dönemlerinde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu gecikmeler genellikle beslenme, mevsim değişikliği ya da stres gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Bu gecikme dönemlerinde de şiddetli ağrılar yaşandığı bilinmektedir.

Fakat fizyolojik doğal bu sürecin dışında bazen şiddetli regl ağrısı enfeksiyonlar, kist, miyom ya da rahim, yumurtalıklarla ilgili başka ve daha ciddi problemlerden de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak şiddetli regl sancısı problemi yaşıyorsanız öncelikle jinekoloğa başvurmanız ve tetkiklerinizi yaptırmanız önerilir. Eğer altında yatan ciddi bir sağlık problemi yoksa, regl ağrılarını evde uygulanabilecek bazı yöntemlerle hafifletmek ya da geçirmek de mümkün olmaktadır. İşte o yöntemler…

Regl Ağrısı Nasıl Geçer

Birçok kadın her ay şiddetli regl sancılarıyla mücadele etmekte ve regl ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Regl sancısını ne geçirir sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. İşte regl sancısına iyi gelen bazı yöntemler:

Bol miktarda su içilmesi ve sıvı tüketimi regl sancılarını hafifletme konusunda oldukça önemlidir.

Ibuprofen veya parasetamol grubu ağrı kesicilerin de regl ağrısının geçirilmesinde kullanıldığı bilinmektedir. Fakat bu gruba alerjiniz varsa kullanmamanız gerekmektedir. Yine kullanmadan önce doktorunuza danışmanız da önerilmektedir.

Sıcak su torbasıyla karın bölgesine dikkatlice yapılan uygulamaların da ağrı şikâyetini hafiflettiği bilinmektedir.

Bazı bitki çaylarının da regl sancısına iyi geldiği bilinir. Papatya, zencefil, civanperçemi çayları regl ağrısını geçirmede oldukça etkili çaylar arasındadır. Papatya çayı kasların gevşemesine yardımcı olarak ağrıları hafifletecektir. Aynı zamanda zencefilin de ağrıları geçirme özelliği bulunmaktadır. Yalnız bu çayların günde 1 ya da 2 bardağı aşmadan tüketilmesi önerilmektedir.

Şiddetli regl ağrısı yaşanan dönemde istirahat edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda karın bölgesine hafifçe masaj uygulamaları da ağrıları geçirmede oldukça iyi sonuçlar doğurmaktadır.

Regl döneminde kafein, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulması da şiddetle önerilmektedir. Bu maddeler de ağrıların artmasına sebep olabilmektedir.

Eğer çok şiddetli ve hiçbir şekilde geçmeyen sancılarınız varsa muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilir.