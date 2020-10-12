Bir dev daha duyurdu: Hiç gelmeyin!

Koronavirüs salgını ile birlikte çoğu kişinin hayatına giren uzaktan çalışma, yavaş yavaş kalıcı olmaya hazırlanıyor. Bu konuda son kritik gelişme ise ABD’li teknoloji devi Microsoft’tan geldi. Covid-19 ile birlikte isteğe bağlı olarak evden çalışma modelini kalıcı hale getirdiğini duyuran Twitter’ın ardından Microsoft da çalışanlarına ister evden, isterlerse de ofisten çalışabilmelerine olanak sağlayan yeni bir iş modeli hazırladı.

"Esneklik her birimiz için farklı şeyler ifade edebilir ve Microsoft'taki çeşitli roller, iş gereksinimleri ve iş ihtiyaçları göz önüne alındığında, herkese uyan tek bir çözüm olmadığını biliyoruz" diyen Microsoft Başkan Yardımcısı Kathleen Hogan, şirketin hibrit çalışma modelinin ayrıntılarını şirket blogunda yayınlanan yazı ile duyurdu.

ÇALIŞANLAR KARAR VEREBİLECEK

Şirketin çalışanlarına yönelik olarak hazırladığı rehberde, Covid-19 ile ilgili kısıtlamalar kalkıp, ofisler açıldıktan sonra çalışma sahalarında, çalışma yerlerinde ve çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikleri içeren senaryolara yer verildi. Rehber, ofis alanı kullanımı, maaş ve sosyal haklar, yerel kanun, kişisel vergiler, ve harcamalar hususları içeriyor.

Hibrit çalışma modelini esas alan yeni plana göre çalışanlar, oluşturulan şartlara göre kendi iş modelleri konusunda karar verebilecek. Ofisten çalışma ile uzaktan çalışma yöntemlerinin harmanlandığı hibrit (karma) bir çalışma modelini duyuran Microsoft’un yeni iş planına göre, çalışanlar Ocak ayında başlayacak olan yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin yüzde 50’sinin altında kalan bir süreyi, evden çalışabilecek.

Microsoft’un açıklamasına göre şirket bünyesindeki çoğu rol için, çalışma saatlerinin yüzde 50’sinden azı evden çalışma olmak üzere bu model artık standart olarak değerlendirilecek.

KALICI UZAKTAN ÇALIŞMA STATÜSÜ

Yeni plana göre çalışma programlarının esnekliği artık çoğu rol için standart kabul edilecek. Yarı zamanlı çalışanların yönetici onayına tabi olmaya devam edeceği yeni modelde, Microsoft bazı çalışanlarına ise kalıcı olarak uzaktan/evden çalışma statüsü verecek.

Geçen mayıs ayında sosyal ağ Twitter, "Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” açıklaması ile evden çalışma modelini kalıcı hale getiren ilk büyük şirket olmuştu. Ardından Google ve Facebook 2021 yılına kadar ofislerini açmayacaklarını açıklamışlardı. Microsoft ise çalışanlarına ocak ayına kadar evden çalışma imkanı tanımıştı.