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İş dünyasının genelinin koronavirüs ile birlikte tanıştığı evden çalışma modeli, teknoloji şirketlerinin girişimleriyle kalıcı olmaya hazırlanıyor.

Salgının etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte atılan normalleşme adımları ile büyük şirketler kademeli olarak ofislerine dönmeye başlarken, Microsoft ve Amazon çalışanlarına en az ekim ayına kadar evlerinden çalışabileceklerini açıklamıştı.

Bu alanda şu ana kadar olan en radikal adım ise sosyal ağ Twitter’dan geldi. Sosyal ağ Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey, dün çalışanlara gönderdiği e-postada, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdikten sonra da evlerinden kalıcı olarak çalışabileceklerini duyurdu.

Böylece, koronavirüsün yayılmasını önlemek için evden çalışma modeline geçen ilk teknoloji şirketlerinden biri olan ve ofislerini eylül ayından önce açmayı düşünmeyen Twitter’dan çalışanlarına evden çalışma konusunda süresiz izin çıkmış oldu.

1000 DOLARLIK EVDEN ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Jack Dorsey’den Twitter çalışanlarına gönderilen e-postada, “Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” ifadeleri kullanıldı.

Twitter bu iznin yanısıra evlerinden çalışan personelinin işleriyle ilgili ihtiyaç duydukları araçları temin edebilmeleri için sunduğu çalışma ödeneğini 1000 dolara yükselttiğini de açıkladı.

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