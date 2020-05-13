İş dünyasının genelinin koronavirüs ile birlikte tanıştığı evden çalışma modeli, teknoloji şirketlerinin girişimleriyle kalıcı olmaya hazırlanıyor.
Salgının etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte atılan normalleşme adımları ile büyük şirketler kademeli olarak ofislerine dönmeye başlarken, Microsoft ve Amazon çalışanlarına en az ekim ayına kadar evlerinden çalışabileceklerini açıklamıştı.
Bu alanda şu ana kadar olan en radikal adım ise sosyal ağ Twitter’dan geldi. Sosyal ağ Twitter’ın CEO'su Jack Dorsey, dün çalışanlara gönderdiği e-postada, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdikten sonra da evlerinden kalıcı olarak çalışabileceklerini duyurdu.
Böylece, koronavirüsün yayılmasını önlemek için evden çalışma modeline geçen ilk teknoloji şirketlerinden biri olan ve ofislerini eylül ayından önce açmayı düşünmeyen Twitter’dan çalışanlarına evden çalışma konusunda süresiz izin çıkmış oldu.
1000 DOLARLIK EVDEN ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Jack Dorsey’den Twitter çalışanlarına gönderilen e-postada, “Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı” ifadeleri kullanıldı.
Twitter bu iznin yanısıra evlerinden çalışan personelinin işleriyle ilgili ihtiyaç duydukları araçları temin edebilmeleri için sunduğu çalışma ödeneğini 1000 dolara yükselttiğini de açıkladı.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!