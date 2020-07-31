Çin merkezli ByteDance'in sahip olduğu TikTok uygulaması dünya genelinde 2 milyar telefonda yüklü. 800 milyon kullacının aktif kullandığı uygulama dünyada en çok Tiktok kullanıcısı 120 milyon ile Hindistan’da sonrasında 36 milyon ile ABD ve 29 milyon ile Türkiye’de bulunuyor.
MİCROSOFT TEKLİFTE BULUNACAK
Türkiye’de de kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açıklarıyla ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) resen inceleme başlattığı TikTok uygulamasının ABD’de de başı dertte. Wall Street Journal’ın haberine göre Trump’ın baskısı altındaki şirketin ABD’deki operasyonu ile ilgili Microsoft’un teklifte buluncağını yazdı.
TRUMP DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.
BİRKAÇ FARKLI SEÇENEK VAR
Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.
KİŞİSEL BİLGİLER ÇİN'DE Mİ?
ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.
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