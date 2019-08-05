05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Microsoft, dünya çapındaki milyonlarca internet kullancısına, Outlook.com, Hotmail, Office 365, OneDrive, Skype, Xbox veya Windows uygulamalarıyla hizmet veriyor. Bu uygulamalardan herhangi biri için e-posta adresi açan kişi aynı anda bir Microsoft hesabına da sahip oluyor.
Peki, Microsoft hesabında oturum açma işlemi nasıl yapılır? İşte
MICROSOFT KAYDOL 2019
Microsoft hesabınız yoksa "account.microsoft.com" adresinde e-posta adresinizle veya telefon numaranızla kolayca ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz. Microsoft hesabıyla oturum açın'ı ve ardından Hesabınız yok mu? Hesap oluşturun! seçeneğini belirleyin.
Microsoft hesabınız, Microsoft Store'daki uygulama ve oyunlara erişmenize olanak sağlar ve birden fazla Windows 10 cihazında ayarlarınızı ve diğer öğeleri görmenize izin verir.
MICROSOFT'TA ÇEVRİMİÇİ OTURUM AÇMA
En son etkinlikler, ödeme seçenekleri ve aile ayarları dahil olmak üzere hesap bilgilerinizi çevrimiçi olarak yönetin. Bunun için:
Microsoft hesabı sayfasına gidip Microsoft hesabıyla oturum açın’ı seçin.
E-posta adresinizi veya telefon numaranız ile parolanızı girin.
Microsoft hesabınızı ve parolanızı bilgisayarınıza kaydedip her seferinde tekrar oturum açmamak için Oturumum açık kalsın onay kutusunu seçin.
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