06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki yıl önce girişimcilerin müşteri ve gelir tabanlarını büyütmelerine yardımcı olma hedefiyle kurulan Microsoft for Startups, programa dâhil olan girişimcilere teknoloji ve pazarlara açılma desteği sunduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, üyelerin en çok destek aldığı konuların başında, geliştirilen çözümlerin global müşteri pazarına sunulması, birlikte satış ve birlikte pazarlama destekleri bulunuyor. Üyelere ayrıca bulut desteği ile birlikte Office 365, Visual Studio Enterprise Cloud ve Dynamics365 ürünlerinin kullanma imkânı sunulduğu da belirtiliyor.
Programa paralel olarak startupların, sanal pazaryeri olan Azure Marketplace ve Appsource platformları ile birlikte çözümlerini dünya çapında daha çok müşteriye sunma imkânı sağladığı da belirtiliyor.
Öte yandan, dünyanın dört bir yanındaki startup topluluklarının ihtiyaçlarını dinleyerek Microsoft For Startups programı altında ayrıca Quantum ve Otonom Sürüş yeni dikey alt programlar da oluşturulduğu bildirildi.
İkinci yaşını kutlayan program kapsamında Microsoft, GitHub Enterprise ve Power Platform’a erişim imkânı sunulurken, programdaki tüm üyeler ve yeni startup’ların erişimine açılan GitHub Enterprise'ın, ekip yönetimini ölçeklendirirken hesap yönetimini kolaylaştırdığı kaydedildi.
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