Michael Douglas: Beni çocuklarımın dedesi sanıyorlar
Catherine Zeta-Jones ile 24 yıllık mutlu bir evliliği olan Michael Douglas, onu 20'li yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte görenlerin baba değil, dede sandıklarını söyledi
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Hollywood'un ünlü yıldızı Michael Douglas, geç yaşta baba olmakla ilgili yaşadıklarını anlattı. 79 yaşındaki oyuncu, 70'li yaşlarında çocuk yetiştirmenin bazen çocuklarının dedesiyle karıştırılması anlamına da geldiğini itiraf etti.
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54 yaşındaki meslektaşı Catherine Zeta-Jones ile 2000 yılından bu yana evli olan Douglas'ın 23 yaşında Dylan adında bir oğlu ve 20 yaşında Carys adında bir kızı bulunuyor.
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Telegraph Gazetesi'ne konuşan Douglas, çocuklarının üniversitesini ziyaret ederken karşılaştığı kafa karışıklığı hakkında esprili bir yorum yaparak, "Bu, büyükbabanın günü değil, bu ebeveynlerin günü. 'Ben bir babayım!' diyordum. Bu çok zor bir olaydı" diye konuştu.
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"BÜYÜK OĞLUMA ZAMAN AYIRAMADIM" İTİRAFI
Eski eşi Diandra Luker'dan 45 yaşında Cameron adında bir oğlu daha bulunan ünlü oyuncu, yoğun aktörlük çalışması nedeniyle en büyük çocuğunun çocukluğunun büyük kısmını kaçırdığını itiraf etti.
"Cameron o dönemde çok acı çekti" diyen Michael Douglas, "Bunaltıcı bir iş tempom vardı ve aşırı yüklenmiştim. Catherine ile benim bir araya geldiğimiz zamanın aksine aile, işten ve ülkemizden sonra üçüncü sırada yer alıyordu. Şimdi zaten yeterince iş yaptın, bu fırsattan ve çocuklardan daha fazla keyif almaya bakıyorsun" ifadesini kullandı.
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ÇOCUKLAR EVDEN AYRILDI
Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones çifti, iki çocuğunun üniversiteye gitmek için aile evinden taşınmasının ardından artık evlerinde başbaşalar.
Çocuklarının onları yalnızca onlara cömert tatiller teklif ettiklerinde görmek istedikleri şeklinde espri yapan Michael Douglas, daha önce verdiği bir röportajda, "Catherine ve ben, çocuklarımız Dylan ve Carys'in hâlâ bizimle seyahat etmeyi sevmesi nedeniyle çok şanslıyız" demişti.
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AİLECE SEYAHAT EDİYORLAR
Michael Douglas ailesi en son California'da Palm Springs'te gezerken görüntülenmişti. Geçen yıl da Hindistan ve Capri gezilerine çıkmıştı.
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