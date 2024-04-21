Michael Douglas: Beni çocuklarımın dedesi sanıyorlar

"BÜYÜK OĞLUMA ZAMAN AYIRAMADIM" İTİRAFI

Eski eşi Diandra Luker'dan 45 yaşında Cameron adında bir oğlu daha bulunan ünlü oyuncu, yoğun aktörlük çalışması nedeniyle en büyük çocuğunun çocukluğunun büyük kısmını kaçırdığını itiraf etti.

"Cameron o dönemde çok acı çekti" diyen Michael Douglas, "Bunaltıcı bir iş tempom vardı ve aşırı yüklenmiştim. Catherine ile benim bir araya geldiğimiz zamanın aksine aile, işten ve ülkemizden sonra üçüncü sırada yer alıyordu. Şimdi zaten yeterince iş yaptın, bu fırsattan ve çocuklardan daha fazla keyif almaya bakıyorsun" ifadesini kullandı.