Michael Caine: Artık emekliyim
İki Oscar ödüllü Sir Michael Caine, oyunculuğu bırakmaya karar verdiğini açıkladı. Caine, "Ben artık bir aktör değilim, bir yazarım" dedi
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Küresel sinemanın efsene oyuncusu İngiliz aktör Sir Michael Caine, hakkında bilinmeyenleri anlattı. BBC radyosuna röportaj veren 90 yaşındaki Caine, samimi bir itirafta bulundu.
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"ARTIK EMEKLİYİM"
Oyunculuğu bırakmaya karar verdiğini dile getiren Sir Michael Caine, "Sürekli emekli olacağımı söylüyorum. Artık emekliyim" diyerek kararını kesinleştirdiğini bildirdi.
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"YATAKTAN KALKMADAN BİLE İŞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ"
Bu kararının sebepleri hakkında da konuşan Sir Michael Caine, "Ben artık bir aktör değilim, bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu; bir oyuncu olduğunuzda sabahın 06.30'unda kalkıp, stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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"SON İKİ YILDIR TEKLİF ALMIYORUM"
Sir Michael Caine, sözlerini, “Açıkçası son iki yıldır teklif de almıyorum çünkü kimse benim isteyeceğim filmler çekmiyor. 90 yaşındaki bir adamın başrolde olduğu senaryolar yazılmıyor” şeklinde noktaladı.
Fotoğraflar: AP, Reuters