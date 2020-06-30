MHP'nin 14 Mart 2021'de yapılacak olan 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda genel başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı belirtildi.

"İSTİKLAL İÇİN BİRLİK-İSTİKLAL İÇİN DİRLİK"

Öte yandan MHP Büyük Kurultayı'ndaki sloganlar da netleşmeye başladı. Devlet Bahçeli'nin fotoğrafın yer aldığı afişlerde, "İstiklal İçin Birlik İstiklal İçin Dirlik Kazanan Türkiye Olacak" yazısı bulunuyor.

DEVLET BAHÇELİ TEK ADAY

MHP Büyük Kurultayı'nda genel başkan Devlet Bahçeli'nin tek aday olacağı öğrenildi.