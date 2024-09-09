MHP lideri Bahçeli'den Narin mesajı!

REKLAM advertisement1

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran'ın (8) ölümünün ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HERKESİN YÜREĞİNİ KAVURDU"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin mesajı şöyle: "19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur.

"EN AĞIR CEZA VERİLMELİDİR"

Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

ŞEHİTLERE İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun." 19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 9, 2024