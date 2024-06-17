MHP'li Ulvi Yönter'den Özgür Özel açıklaması

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MHP'li İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel'in, "İki isim MHP'de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar" dediğini hatırlatarak, "Özgür yine böyle konuşmuş, zırvaladığımızı açıklamış, yani ve yeniden çuvallamış. Bak Özgür; çok acemisin, fikri müktesebatın evlere şenlik, nitekim kafada yok, kalpte yok. Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun. İhanet ve melaneti meşrulaştırma arayışındasın. Terörist Demirtaş'la çalışma toplantısı yapacakmışsın. Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet. Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun" ifadelerini kullandı.