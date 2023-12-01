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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli'ndan Gazze-Hamas açıklamaları: Gazze ölüm şeridine dönüşmüştür

        MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gönüllü Kudüs sevdalıları göreve hazırdır

        İsrail Ordusu'nun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazze kelimenin tam manasıyla ölüm şeridene dönüşmüştür, bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli mesajında "Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, "Gönüllü Kudüs Sevdalıları" mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:15
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        "Gönüllü Kudüs sevdalıları göreve hazır"
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        Sosyal medya platformu X üzirenden İsrail Ordusu'nun Gazze'deki saldırılarına sert tepki veren MHP Lideri Devlet Bahçeli'den bir dizi mesaj geldi.

        Bahçeli mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

        "İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR"

        7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze’yi mahvı perişan etmiştir. Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir.

        "AHLAKSIZ SALDIRILAR TEKRAR BAŞLADI"

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        24 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir.

        "İNSANİ FELAKETLERE YOL AÇMAKTADIR"

        Gazze kelimenin tam manasıyla ölüm şeridine dönüşmüştür. Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükûnetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail’in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır.

        "İNSANLIK NAMINA YARGILANMALIDIR"

        Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. CANİYAHUNUN ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, CANİYAHU Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır.

        "TÜRK MİLLETİ HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR"

        Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, “Gönüllü Kudüs Sevdalıları” mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır.

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        #devlet bahçeli
        #gazze katliam
        #haberler
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