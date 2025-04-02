MHP'den CHP'ye 'boykot' tepkisi

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, CHP'nin 'boykot' çağrılarına tepki gösterdi.

Özdemir paylaşımında, İsrail bölgede neredeyse Türkiye’den izinsiz uçak uçuramayacak duruma gelmek üzereyken, Orta Doğu ve Avrupa’da Türkiyesiz hiçbir denklem kurulamayacağı görülmüş ve yeni dönem tezlerinde herkes Türkiye'nin kapısını çalmaya başlamışken, terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek ve başarmak üzere büyük bir kararlılık varken, Türkiye'yi CHP eliyle içeriden karıştırma, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık yaratma hamlesinin gelmesinin birbirinden bağımsız bir gündemin tesiri olmadığını belirtti.

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Hukuka karşı başkaldıran, anayasayı hepten yok sayan ve milletin evlatlarını kendi siyasi istikbali için aşağılık biçimde kullanan zavallı bir anlayışın sahiplerinin kendileri ile beraber CHP’yi de bitirdiğine işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin hiçbir meselesine tutarlı politika geliştiremeyen, dünyada ve bölgede yaşananlar karşısında görüş ve politika üretmeyi bırakın, yaşanan gelişmeleri doğru okumaktan dahi aciz durumda olan CHP’nin başvurduğu tek şey bozgunculuk ve anarşizm oldu. Umudu ABD’de yayınlanan gazetelerde makaleler yayınlayarak, İngiltere’ye sitemlerini ileterek destek bulmaya bağlayan teslimiyetçi anlayışıyla CHP, Türkiye gerçeklerinden ne derecede uzaklaştığını da göstermiştir."

Özdemir, CHP'nin mevcut haliyle Türkiye’ye ve Türk milletine layık olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "CHP bünyesinde hala aklı başında kimseler kaldıysa partilerine sahip çıkmalı, Özgür Özel ve şürekasına karşı hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, toplumun huzurunun korunmasına ve ülkeye sadakate bağlılığın gereğini yerine getirmelidir. Türkiye’nin en büyük yolsuzluk soruşturmasının ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber diğer bazı belediyeler üzerinden elde edilen 560 milyar liranın, bir yandan birilerinin şahsi menfaati, diğer yandan CHP yönetiminin ele geçirilmesi amacıyla kullanılmış olmasıdır. Bu derecede vahim iddialar karşısında CHP yönetiminin bizatihi kendisi 'aklanıp gelsinler' demek yerine, son derece büyük bir korku, endişe ve kendisinden olmayan herkese karşı nefretle hareket edip, toplumsal huzuru bozacak tüm girişimleri yaratmaya çalışıyor. Bu beyhude girişim, mutlaka sahiplerinin başını yakacak, ne hukuk, ne de millet iradesi bu kirli hesaba geçit verecektir."