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        Haberler Ekonomi Otomobil MG HS'nin benzinli versiyonu Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        MG HS'nin benzinli versiyonu Türkiye'ye geldi

        MG, daha önce plug-in hibrit versiyonunu getirdiği SUV modeli HS'nin, 170 PS gücündeki turbo benzinli seçeneğini ön satışa açtı. Aralık ayında Türkiye'de yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı 2 milyon 59 bin TL olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:20
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        HS'nin benzinli versiyonu Türkiye'ye geldi
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        Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil markası MG, yeni HS Luxury modelinin 170 PS turbo benzinli versiyonunun ön satışına başladı.

        2 milyon 59 bin TL’den ön satışa sunulan otomobil, SAIC Londra Dizayn Ofisi’nde geliştirildi. Marka, HS'nin daha önce plug-in hibrit versiyonunu Türkiye'ye getirmişti.

        4.655 mm uzunluğundaki model, 2.767 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin bagaj hacmi ise 507 litre olarak açıklanıyor.

        1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork ürete HS'de ıslak çift kavramalı şanzıman teknolojisi kullanılıyor.

        Otomobilin kabin içinde her biri 12.3 inç yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş gösterge ve multimedya ekranı, kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi gibi özellikler yer alıyor.

        Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan araçta, Adaptif Hız Sabitleyici, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

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