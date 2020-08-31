MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un 27 Ağustos'ta Bodrum'da yapılması planlanan konseri iptal edilmişti. Bunun ardından sosyal medyada "Konser için hiç bilet satılamadı ve bu yüzden iptal oldu" şeklinde yorumlar ortaya atıldı.
Grup üyeleri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sanatçılar, öne sürülen iddiaların doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:
Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle.
"70 BİN TL İSTEDİLER, KONSER İPTAL OLDU"
MFÖ'nün ardından organizasyon şirketi de bir açıklama yaptı. Şirket, para konusunu çözemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır.
Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde firmamız ve grup arasında mevcut durum münazara edilmiş, bu görüşmeler sonunda alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.
27 Ağustos MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro performansı ile ilgili çeşitli mecralarda yer alan yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz.
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