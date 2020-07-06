Usta müzisyen Özkan Uğur'dan güzel haber geldi. Geçtiğimiz aylarda lenfoma tedavisi görmeye başlayan sanatçı, ikinci kez kanseri yendiğini duyurdu.

Özkan Uğur sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Selamlar. Allah’a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı. İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle.