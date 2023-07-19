REKLAM advertisement1

İstanbul'da hayvanlara yönelik korkunç bir şiddet olayı yaşandı. Eyüpsultan'da meydana gelen olayda çok sayıda kedini yanıcı bir madde ile yakıldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada da bir zanlının yakalandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:"18 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya mecralarında "Eyüpsultan Camii'nin Etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı bir madde ile yakılıyor' şeklinde yayınlanan görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş büro ekiplerimiz Piyer Loti mezarlığı bölgesinde inceleme başlatmıştır. Yapılan inceleme sonucunda mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır. Güvenlik kamerası olmayan bölgede yapılan soruşturma sonucunda kedilere, yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M. K. K. gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirligi’ne teslim edilmiştir. Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başkaca şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."