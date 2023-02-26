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Konya'da mezarlıkta feci olay! bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cansız bedeni bulundu

Konya'da bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cansız bedeni bulundu. Kimliği henüz belli olmayan kadın cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cansız bedenin vahşi hayvanlar tarafından da saldırıya uğradığı belirlendi

Giriş: 26.02.2023 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL
Mezarlıkta feci olay! Yarısı toprağa gömülü halde bulundu - Haberler
DHA

Konya'da, mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cansız bedenin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.

Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespit edilip, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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