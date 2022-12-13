Mezarlıkta eski kız arkadaşını bıçaklayan çocuğun cezası belli oldu

İddianamedeki ifadesini tekrar ettiği öğrenilen sanık B.A., "G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim" dedi.

"KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM"

Öldürme kastı olmadığını ileri süren B.A., "Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama G. hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı. İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.'dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

"BENİ ÖZELLİKLE MEZARLIĞA ÇAĞIRDI"

G.O. ise "Beni özellikle mezarlığa çağırdı. Olayı tasarladı, olay sonrasında ses tellerimde sorun oluştu. Fizik tedavi görüyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE TAHRİK VE YAŞ İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanık B.A.'yı, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, "tahrik" indirimi ile de 13 yıla indirdi. "Yaş indirimi" de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.