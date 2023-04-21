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"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da mezarlık ziyareti sırasında bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Benim hakkım varsa helal ettim" ifadelerini kullandı

Giriş: 21.04.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir"
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HABERTURK.COM

Adıyaman'a giden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mezarlık ziyareti sırasında bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun" şeklinde bağırırken Kılıçdaroğlu'ndan olayla ilgili paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerini kullandı.

TÜRBE ZİYARETİ SIRASINDA ARBEDE

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da aynı gün ziyaret etmek istediği Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'nde arbede yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde türbe önünde bir grubun partilileri yuhaladığı, iki grup arasında itiş kakışın da yaşandığı görüldü. Kısa süren gerilimin ardından CHP'li grup ziyareti sonlandırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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