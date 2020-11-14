Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED),sosyal medyadaki 'çürük meyvelerden meyve suyu üretildiği' iddialarına yanıt verdi.
Yapılan açıklamada, iddiaların meyve suyu endüstrisi ile ilgisinin olmadığı kaydedilirken , "12 Kasım 2020 tarihinde bir sosyal medya uygulamasında yer alan içerik sonrasında, toplum genelinde oluşan hassasiyet ve üyelerimizden Meysu firmasının adının asılsız şekilde karıştırılmış olması nedeniyle, bazı noktalara açıklık getirmek istiyoruz. Bu görüntüler hiçbir şekilde meyve suyu endüstrisiyle ilgili değildir" denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bu konuda toplumsal hassasiyete önem vererek, ivedi bir şekilde inceleme başlatmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılandığının yer aldığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kayseri Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması neticesinde, bölgede faaliyet gösteren meyve işleme tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklaması yapılmıştır. Bu konuyu ivedi bir şekilde ortaya çıkaran Bakanlığımıza ve Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz" denildi.
Açıklamada, meyve suyu endüstrisindeki hiçbir firmanın, insan sağlığına aykırı şekilde üretim yapmayacağı vurgulanırken, "İster tüketime sunulacak ambalajlı ürün olsun, isterse ihraç edilecek konsantre, püre kıvamında ürün olsun, çürük meyve tüm üretimin kalitesini bozar. Bu nedenle, işlenerek meyve suyu haline getirilebilecek ham madde niteliğindeki meyveler, fabrikaya ulaştığında daha mal kabul aşamasında öncelikle kalite mühendisleri tarafından titizlikle ayıklanır. Sonrasında gözden kaçmış bir durum olmaması için başka çürük, işlenmeye uygun olmayan meyveler ayrıştırılarak üretim bandından çıkarılır. Tüketiciye zarar verecek hiçbir hammaddeyi kullanmayan endüstrimiz, tonlarca üretimi bozacak kötü meyveleri üretime sokmayı ekonomik açıdan da istemez. Az miktarda dahi çürük meyve, üründe giderilemeyecek bir lezzet ve kalite bozukluğuna neden olur" ifadeleri kullanıldı.
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