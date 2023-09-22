Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığına dikkat! 8 adımda tüm bakterilere karşı savaş açın!

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP SEZONU NEDİR?

Soğuk algınlığı ve grip arasındaki farkı anlamak, çocuklarınızın okuldan ne kadar uzak kalacağını ve sizin de işinizden ne kadar uzak kalacağınızı bilmek zihninizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. Bu bilgiler takip edilerek her birinin belirtilerini ve nedenlerini anlayabilirsiniz.

Rinovirüslerle ilişkili olan soğuk algınlığı dünyadaki en yaygın hastalıklar arasındadır. Tedavilerin çoğunluğu, kişisel olarak ev ilaçlarıyla veya eczaneye gidip satın alınan ilaçlarla yapılırken, hastaların sadece yüzde 28'lik bir oranı tavsiye için doktora gidiyor.