Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre günde yarım ila bir diş sarımsak veya eşdeğeri tüketmenin yüzde 9'a kadar kolesterol düşürücü etkiye sahip olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur.

7,2 g eski sarımsak ekstraktının pıhtılaşmayı önleme (in-vivo çalışmalar) ve ayrıca kan basıncında ılımlı azalmalarla (sistolik kan basıncında yaklaşık yüzde 5,5'lik bir azalma) ilişkili olduğuna dair kanıtlar vardır.