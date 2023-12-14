Mevlüt Erdinç'ten şantaj suçlaması: Çocuklarımı göstermiyorlar

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Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sosyal medya hesabından eşinin maddi kazanç elde etmek amacıyla çocuklarını kendisine göstermediğini iddia etti. Öte yandan, eşinin ailesinin, çocuklarının kendisinden olmadığını söylediğini de öne sürdü.

“ŞANTAJ YAPMASI İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞ” Eşinden 5 aydır haber alamadığını söyleyen ve çocuklarının kendisine ait olmadığını söylediklerini iddia eden Mevlüt Erdinç’in açıklamaları şöyle: “Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı.

Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için.”

“DNA TESTİ TALEP ETTİM” “Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef.”