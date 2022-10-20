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Mevlana Sözleri ve Anlamlı 7 Öğüdü – Kısa, Dini, Öğütücü, Aşk Konulu ve Resimli Hz. Mevlana Sözleri ile En Güzel Öğütleri

Mevlana Sözleri ve Öğütleri – Kısa, Dini, Öğütücü, Aşk Konulu ve Resimli Hz. Mevlana Sözleri ile En Güzel Öğütleri

Muhammed Celâleddîn-i Rumi ya da bilinen adıyla Mevlana, Türk – İslam tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden birisidir. Pek çok coğrafyaya ulaşmayı başaran Mevlana, bunu eserleri ile beraber öğütleri, beyitleri ve sözleri ile de gerçekleştirmiştir. Tesiri yüksek bir isim olan Mevlana’nın sözleri, öğütleri, eserleri, dizeleri ve nasihatleri halen günümüzde büyük değer görmektedir. Tasavvufi olgunlukla hayatı yorumlamak ve Mevlana Celaleddin-i Rumi sözleri ile 7 öğüdü hakkında bilgi edinmek isteyenler doğru yerdeler. İşte, kısa, uzun, resimli seçeneklerle özlü, anlamlı Hz. Mevlana Sözleri ile Hz. Mevlana’nın en güzel öğütleri

20.10.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1207 yılında doğan Mevlana Celaleddin-i Rumi ya da Mevlana, hayatını kaybettiği 1273 yılına kadar Türk – İslam edebiyatına büyük katkılarda bulunmuştur. İlahiyatçı ve mutasavvıf kimliğinin yanı sıra, eserleri, beyitleri ve sözleri ile tasavvuf edebiyatının şekillenmesinde öncü bir isim olmuştur. Hz. Mevlana’nın ortaya koyduğu eserler, sözler ve öğütler o kadar büyük ilgi görmüştür ki, bilinirliği kıtaları aşmıştır. Bu noktada, en güzel, düşündürücü, anlamlı ve öğüt veren Mevlana sözleri ile öğütleri içeriğimizde derledik.

    MEVLANA SÖZLERİ VE ÖĞÜTLERİ

    66 yaşında hayatını kaybeden Mevlana, bu vakte kadar öğütleri, dizeleri, eserleri ve sözleri ile birçok insanın hayatına dokunmuştur. Doğru ve hakikat arayışında bir yaşam sürmek isteyeler Hz. Mevlana’nın 7 öğüdü hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıdır. İşte, kısa, uzun, resimli seçeneklerle aşk, sabır, dini temalı Mevlana sözleri ile Hz. Mevlana’nın yaşamı boyunca verdiği öğütleri…

  • MEVLANA’NIN 7 ÖĞÜDÜ

    1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

    2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

    3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

    4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

    5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

    6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.

    7. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

  • EN GÜZEL MEVLANA SÖZLERİ

    Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir; çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar.

    Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ay da ara! Gözlerindeki perdeyi arala!

    Ey sevgili. Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz.

    İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur.

  • KISA MEVLANA SÖZLERİ

    Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

    Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şarap altın tasa konmakla helal olmaz.

    Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

    Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül.

  • ANLAMLI MEVLANA DİZELERİ

    Aşk nasip işidir hesap işi değil! Aşk adayıştır arayış değil! Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda aşk seni bulmaya gelir.

    Aradığın seni arayandır.

    Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak.

    Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur.

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