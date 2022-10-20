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En Güzel Sözler ve Alıntılar – Eşe, Sevgiliye Gönderilecek Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

En Güzel Sözler ve Alıntılar 2022 – Sevgiliye Aşk Temalı Kısa, Uzun, Anlamlı ve Resimli Güzel Sözler ile Duygusal Mesajlar

İnsanın güzel ve anlamlı konuşması kadar, bunu kelimelere dökmesi de önemlidir. Bu durum, kimileri için zor olabilir. İşte bu noktada, güzel sözler, duygusal cümleler, mesajlar ve romantik alıntılar işinizi kolaylaştıracaktır. Hiç şüphesiz herkes ister; anneye, arkadaşa eşe ya da sevgiliye güzel sözler göndermeyi. Eğer siz de hüzünlü, dini, duygusal, anlamlı ve romantik sözler yazmaya çalışırken zorlananlardansanız doğru yerdesiniz! 2022 yılının en çok beğenilen duygusal, kısa, öz ve anlamlı güzel sözler ve mesajlar seçeneklerini sizler için derledik. İşte, duygu yüklü, manalı, romantik ve kısa güzel söz seçenekleri ile resimli duygusal mesajlar, alıntılar…

20.10.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yüz yüze konuşurken söylediğimiz güzel bir cümle kadar sosyal medyada yazdığımız güzel sözler de önemlidir. Bazılarımız adeta bir şair gibi kelimelere hükmederken bazılarımız ise bunu yapamaz. Bu tip durumlarda işimizi kolaylaştıracak güzel sözler, duygusal alıntılar ve romantik mesajlar ararız. Eğer siz de babaya, anneye, arkadaşa, dosta, eşe ya da sevgiliye gönderilecek güzel sözler arıyorsanız doğru yere geldiniz. Etkileyici sözler ile konuştuğunuz, yazıştığınız kişiyi bambaşka bir duygu evrenine sürükleyebilirsiniz.

    GÜZEL SÖZLER VE ROMANTİK MESAJLAR 2022

     

    Güzel sözler çoğunlukla aşk ya da duygusal temalı olurken dini içerikli de olabilir. Türk – İslam tasavvuf edebiyatının öncü ismi Hz. Mevlana bu konuda öncü isimdir hiç şüphesiz. Peki, 2022 yılının en çok paylaşılan anlamlı, kısa, uzun ve resimli güzel sözler seçeneklerini merak ediyor musunuz? İşte, kısa ve uzun seçeneklerle resimli güzel sözler ile romantik mesajlar ve özlü alıntılar

  • KISA GÜZEL SÖZLER

    Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi.

    İnsanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır.

    Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak zor değil benim için!

     

    Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil...

  • ANLAMLI GÜZEL SÖZLER

    Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

    Bulutlar diyorum, bu dünyaya göre fazla güzeller.

    Çirkinlikte güzelliği görünüşle değil akılla ayırt edersin.

     

    Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz...

  • ÖZLÜ SÖZLER

    Her şeyi yapabilirsin! Sadece kalk ve yap!

    İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

    Üç şeyini bozma; Karakterini, kalbini, vicdanını...

     

    Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin. Mevlana

  • DUYGUSAL MESAJLAR

    Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı, hep çizik gösterir.

    Hayaller size gücünüzün olduğunu gösterir. Helen Schucman

    Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

    Yalnızca çocuklar ne aradıklarını biliyorlar. Küçük Prens

     

    Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla. Stefan Zweig

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