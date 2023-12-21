Metropolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan eserler tanıtıldı

Burası maalesef turistik olarak çok fazla turistin geldiği veya konuyla ilgili bilim insanlarının ziyaret ettiği veya haberdar olduğu bir yer değil. Bunu yıllık verilerden görüyoruz. Burada da basının duyurulma noktasındaki çabası, buradaki bu güzelliklerin dünya çapında daha çok duyurulması, daha çok araştırmacının ve turistin buraya gelmesi hem konuyla ilgili araştırmaların artması hem ilçeye, ülkeye veya şehrimize bir bunun ticari faaliyet olarak da kısmen yansıması çok kıymetli" diye konuştu.