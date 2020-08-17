Metin Güneş, inşaatı bıraktı rotayı enerji ve sağlığa çeviriyor

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Türkiye'nin her yerinde hizmet veren MET-GÜN şirketinin sahibi Metin Güneş, pek çok kez vergi rekortmenleri listesinde yer almıştı. Güneş, 10 yıl önce merhum babası Abdulkadir Güneş adına da bir eğitim vakfı kurmuştu.

Metin Güneş’in önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji ve sağlık alanlarında yatırımlar planladığı ifade edilirken eğitim vakfına da daha çok zaman ayırmak istediği belirtiliyor.