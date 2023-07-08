Meteoroloji uyarmıştı! Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını
Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar; Kocaeli ve Sakarya'da sele neden olurken Erzurum'da da yollar sular nedeniyle kapandı. Meteoroloji sağanak yağmurlar için uyarı yaptı
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Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Kocaeli ve Sakarya'da dereler taşarken, evleri su bastı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu devam edeceği uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun ve Akdeniz'in kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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ŞİLE'DE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki kişi mahsur kaldı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla 2 kişi kurtarıldı. Onlar kameralara yansıdı.
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KOCAELİ'DE EVLERİ SU BASTI
Kocaeli'de etkili olan sağanak, Kandıra ilçesinde su baskınlarına yol açtı.
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Kent genelinde sabah başlayan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor. İzmit ilçesinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşanırken, ulaşımda aksamalar oldu.
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Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve tramvay durakları ile bina saçakları altına sığındı.
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Kandıra'da da tarım arazileri taşkınlar nedeniyle zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu. Kerpe Mahallesi'nde Paşaağzı Deresi'nin taşması sonucu bahçesini su basan bir sitenin otoparkındaki araçlar zarar gördü. Cebeci Mahallesi'nde ise giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.
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KAMP YAPAN TATİLCİLER ZOR ANLAR YAŞADI
Sağanak nedeniyle Doğancılı Mahallesi'nde kamp yapan tatilciler zor anlar yaşadı. Sarısu Deresi'nin taşması sonucu kamp alanındaki çadırları su basarken, vatandaşlar karavanlarda mahsur kaldı.
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Kamp yapan Atilla Kaan Narlıoğlu, AA muhabirine, sabah şiddetli yağmurun ardından derenin taştığını söyledi. Çadırının su altında kaldığını anlatan Narlıoğlu, tatilcilerin karavan ve araçlarında bir süre mahsur kaldığını dile getirdi.
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VALİ'DEN AÇIKLAMA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve İSU'ya bağlı ekipler, su baskını olan yerlere iş makineleriyle müdahale ediyor.
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Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sabah başlayan kuvvetli yağışın yer yer 100 kilogramı aştığını kaydetti. Kandıra-Kaynarca kara yolunun geçici süreyle araç trafiğine kapatıldığını belirten Yavuz, "Bugün 18.00'e kadar sürecek yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olalım." uyarısında bulundu.
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SAKARYA'DA DERELER TAŞTI
Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Çaybaşı Deresi taşarken, yollar ve ekili alanlar su altında kaldı.
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Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Kuvvetli yağmurla derelerin taşmasıyla, bazı mahalleler suyla kaplandı.
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Çaybaşı Deresi'nin taşmasıyla Erenler ve Çaybaşıyeniköy mahallelerinde yollar ve ekili alanlar suyla doldu. Taşkınlar nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile ahırlar su altında kaldı. Taşan dereler ekili alanlara da zarar verirken, DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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Ekiplerin çalışmaları, dere yataklarında iş makineleriyle sürerken, yetkililer de taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
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ERZURUM'DA YOLLAR KAPANDI
Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla bazı yollar suyla kaplandı.
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Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ulaşımda özellikle alt geçitlerde aksamalara neden oldu.
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Polis sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Halk, ıslanmamak için yol kenarındaki ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına girdi. İş yeri sahipleri ellerinde fırçalarla suyun dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı
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