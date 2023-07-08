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        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun ve Akdeniz'in kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 09:15
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

        İstanbul

        Sağanak Yağış 25°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 27°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Sağanak Yağış 23°

        Adana

        Sağanak Yağış 33°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 38°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 32°
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        Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #yağmur
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