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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji uyardı: Karadeniz'de fırtına bekleniyor

        Meteoroloji'den son dakika fırtına ve sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz'de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurarak, uyarıda bulundu. Öte yandan Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.12.2023 - 23:16 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:20
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        Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 'Karadeniz’de fırtına bekleniyor' başlıklı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden 7-9 kuvvetlerinde (50-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetle (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

        Uyarı metninde ayrıca, “Doğu Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık’ta Cumartesi günü ilk saatlerde batısında, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

        Ayrıca ulaşımda aksama yaşanması ihtimali karşısında vatandaşlar uyarıldı.

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        AKDENİZ KIYILARINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

        ÇANKIRI'YA KAR YAĞIŞI UYARISI

        Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        Çankırı Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından açıklamada bulundu. Bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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        Açıklamada, “Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayarak Pazar sabah saatlerine kadar, Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu, Ilgaz ve Bayramören ilçelerimizde kar yağışı beklenmektedir. Rüzgar, Cumartesi ve Pazar günleri orta kuvvette ve kısa süreli kuvvetli esecektir. Vatandaşlarımızın soba zehirlenmeleri ve diğer aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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