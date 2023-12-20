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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı! - 21 Aralık Perşembe hava durumu, hava durumu İstanbul

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre yarın; 3 büyük kentte ve yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'deki 7 şehir için Meteoroloji, "turuncu" ve "sarı" alarm uyarısında bulundu ve yağışın yarın saat: 21.00'e kadar süreceği belirtildi. İşte o kentlerimizde ve yarın yurt genelinde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:05
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        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
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        Yurt genelinde sağanak yarından itibaren etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        SAĞANAK YARIN 21.00'E KADAR SÜRECEK

        AA'da yer alan habere göre sağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın Başkent'te sıcaklığın 9 derece yağmurlu, İstanbul'da 12 ve İzmir'de 16 derece gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

        7 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM

        Meteoroloji Uyarı Haritasına göre yarın Antalya ve Muğla'da gök gürültülü sağanak beklenirken bu iki kentimiz için "turuncu" alarm verildi. İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın içinse "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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