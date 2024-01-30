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        Haberler Gündem Hava Durumu KARA KIŞ! Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat - Son dakika hava durumu

        Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve kuzey Ege karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı, Akdeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, kıyı kesimleri ise sağanak yağmurlu olacak. İç ve doğu bölgeler ise kapalı olacak. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 30.01.2024 - 07:40
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        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Kısmen Güneşli 10°

        Antalya

        Bulutlu 10°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Bulutlu 11°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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