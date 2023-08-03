Meteoroloji'den uyarı! Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken, diğer bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Ankara'da 34 ve İzmir'de 35 dereceye ulaşması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığın önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.