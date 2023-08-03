Meteoroloji'den uyarı! Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 35° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 36° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Güneşli 35° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklığın önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.