Batıda yağmur, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Isparta, Burdur, Kars, Erzincan, Ardahan çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara Ulaşımda aksamlar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması,, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı