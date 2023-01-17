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Meteoroloji'den lodos ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Marmara'da etkili olan lodosla birlikte, Batı Akdeniz, Ege ve Trakya yağmurlu olacak. Yağışların Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı

Giriş: 17.01.2023 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den lodos ve sağanak yağış uyarısı
Lodos ve sağanak yağış uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz’in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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