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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Doğu'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği kaydedildi

Giriş: 27.11.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durum: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin edildi.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği kaydedildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BURSA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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