Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya'da çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS ETKİLİ OLUYOR

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor. Şişli'deki gökdelenler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir bölümü de sis altında kaldı. Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde de sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pusun etkili olduğu belirtildi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU ve İSTANBUL HAVA DURUMU

ISTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı