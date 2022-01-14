Meteoroloji'den fırtına uyarısı

AA

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın Güney Ege ve Kuzey Ege'nin güneyinde yarın saat 18.00'den itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın 16 Ocak Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada fırtınanın neden olabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı denizcilerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.