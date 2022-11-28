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Meteoroloji'den Ege için kritik uyarı! Sağanak yağış var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, kıyı Ege, batı Akdeniz sağanak yağışlı olacak. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 28.11.2022 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Ege için kritik uyarı! Sağanak yağış var - 28 Kasım 2022 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Ege için kritik uyarı! Sağanak yağış var
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HABERTURK.COM

Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz, gece saatlerinde K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Adıyaman, G. Antep, Kilis ve Ş. Urfa çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların zamanla Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Hatay ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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