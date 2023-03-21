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Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar ve karla karışık yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Akdeniz Bölgesi'nde poyraz etkili olacak.

Giriş: 21.03.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DEPREM VE SEL BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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