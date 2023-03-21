Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DEPREM VE SEL BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu