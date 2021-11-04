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Meteoroloji açıkladı! 3 il yağmurlu, diğer iller parçalı bulutlu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yağmur geçişleri bekleniyor.

04.11.2021 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
DURULDU! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 3 il yağmurlu, diğer iller parçalı bulutlu
3 il yağmurlu, diğer iller parçalı bulutlu
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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