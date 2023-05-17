Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Metecan Birsen'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile oynanan maçta sakatlanan Metecan Birsen'in 1 ay parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Giriş: 17.05.2023 - 18:08 | Güncelleme: ABONE OL
Metecan Birsen'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
İHA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçında sakatlanan Metecan Birsen'in arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan A. Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Başkent'te şiddetli fırtına etkili oldu!
Başkent'te şiddetli fırtına etkili oldu!
Yengeç burcu özellikleri
Yengeç burcu özellikleri
ABD’nin gündeminde ne var?
ABD’nin gündeminde ne var?
Yay burcu özellikleri
Yay burcu özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.