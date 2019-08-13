13 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.
Doğan Babacan Yaz Semineri'nin kendileri için keyifli geçtiğini söyleyen Mete Kalkavan, "Öncelikle bize bu ortamı sağlayan TFF Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Bu hazırlık sürecinde teknik eğitim desteğini veren Merkez Hakem Kurulu'na da müteşekkiriz. Bireysel hazırlıklarımız Haziran ayının ortasında başladı. Burası hazırlıkların finaliydi, çünkü Halil Umut Meler'in düdüğüyle resmen TFF adına sezon başlamış oldu. Şahsi görüşüm çok keyifli, güzel ve başarılı bir müsabakaydı. Umarım sezonun devamı da öyle geçer. Çünkü Haziran'ın ortasında başladık. FIFA'da ben de dahil uluslararası alanda görev alacak olan arkadaşlarla Temmuz ayında müsabakalarımız vardı. Temmuz ayının ortasından itibaren de fiziksel hazırlık süreci federasyonun kontrolünde Riva Tesisleri'nde devam etti. Burada da bu seminere geldik. Sağlıklı ve keyifli geçti süreç. Allah'a şükür sakatlık da olmadı. Umarım güzel, keyifli ve başarılı bir sezon olur bizim için" ifadelerini kullandı.
"FRAPPART'IN BU FİNALİ HAK ETTİĞİNE İNANIYORUM"
İstanbul'da yarın Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını yönetecek olan kadın hakem Stephanie Frappart hakkında da konuşan Kalkavan, "Tarihi görevlendirmenin yapıldığı sırada FIFA hakemleri olarak biz de Zagreb'de seminerdeydik. Frappart'a tebligat yapılırken oradaydık, onun o mutluluğuna ve keyfine ortak olduk. Tabii ki değişik bir renk ve güzellik. Bu seneki Kadınlar Dünya Kupası, hakikaten çok keyifli geçti. Hem oradaki hakemlerin yönetimi hem takımların oyunu herkese çok zevk verdi. Kadın futbolundaki bu uluslararası gelişmeden dolayı Frappart'ın da bu finali hak ettiğine inanıyorum. Umarım onun için de takımlar için de güzel bir final olur" açıklamasında bulundu.
"KUSURSUZ OLMAYACAK AMA DAHA AZ HATAYLA BU SEZONU BİTİRECEĞİZ"
VAR konusunda artık daha tecrübeli olduklarını ifade eden FIFA kokartlı hakem, "Oyun kurallarındaki değişikliklerin VAR'ı etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Bunlarla ilgili seminerde bize bilgilendirme yapıldı ama VAR'daki uygulama geçen seneki devam eden protokole uygun olarak sürecek. Tabii ki hatalarımız, eksikliklerimiz oluyor. Geçen sene bizim için bebeği kucağımıza aldığımız ilk seneydi, artık bebeğimiz 2 yaşına geldi. Biz de daha tecrübeliyiz. Tabii ki kusursuz olmayacak ama daha az hatayla bu sezonu bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
"BARAJ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK BİZİM İÇİN DAHA RAHAT OLACAK"
Gelecek sezonda değişecek kurallarla ilgili de konuşan Kalkavan, "Oyunun taktiksel yaklaşımı olarak kale vuruşunun, sahada maçın başlaması ve topun oyuna girmesi açısından çok değişiklik getireceğine inanıyorum. Öte yandan rahatlık açısından da sanırım barajlardaki oyuncunun en az 1 metrede durması gerektiğinin bize biraz daha yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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