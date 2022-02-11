Oynadığı dizi ve filmlerle adını milyonlara duyuran oyuncu Mete Horozoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mete Horozoğlu kimdir, oyunculuğu bıraktı mı ve şu an nerede?



METE HOROZOĞLU OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Mete Horozoğlu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi birçok güzel projede yer almıştı. Sevilen oyuncunun yaklaşık 5 yıldır ekrsanlarda görünmüyor. Mete Horozoğlu'nun uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı öğrenildi.

METE HOROZOĞLU TÜRKİYE'Yİ TERK Mİ ETTİ?

Mete Horozoğlu, en son 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandırmıştı. Oyunculuğu bıraktığı öğrenilen Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

METE HOROZOĞLU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Mete Horozoğlu, bir süredir internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimi veriyor.

Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Türkiye'yi terk mi etti? Şimdi ne yapıyor?

Horozoğlu'nun bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacağı öğrenildi.

METE HOROZOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.