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        Haberler Ekonomi Teknoloji Metanın geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı - Teknoloji Haberleri

        Metanın geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı

        Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ikinci çeyreğinde geliri yüzde 22, net kârı yüzde 73 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 08:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:31
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        Metanın geliri ve kârı ikinci çeyrekte arttı
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        Meta, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 39,1 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 31,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin gelirine ilişkin piyasa beklentisi 38,3 milyar dolardı.

        Meta'nın net kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 73 artışla 13,5 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 7,8 milyar dolar kâr açıklamıştı.

        Şirketin 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,98 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 5,16 dolara yükseldi. Meta'nın hisse başına kârının 4,73 dolar olması bekleniyordu.

        Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde de 38,5 milyar dolar ile 41 milyar dolar arasında gelir beklediğini belirtti.

        Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Güçlü bir çeyrek geçirdik ve Meta AI, yıl sonuna kadar dünyada en çok kullanılan yapay zeka asistanı olma yolunda ilerliyor" ifadesini kullandı.

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