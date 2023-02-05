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Haberler Teknoloji Mobil Meta'nın Reality Labs'ı geçen yıl VR ve AR'de 13,7 milyar dolar kaybetti

Meta'nın sanal gerçeklik birimi Reality Labs VR ve AR yatırımlarıyla 13,7 milyar dolar zarar etti!

Meta, 2022 yılında sanal gerçeklik laboratuvarı Reality Labs için 13,7 milyar dolarlık işletme zararı bildirdi. Bu, 2021'de bölüme yatırdığı 10,2 milyar doların da üzerinde bir rakam olarak dikkat çekiyor. Reality Labs, 2021'de 2,27 milyar dolar geçen yıl yalnızca 2,16 milyar dolar gelir elde etti. Meta CFO'su Susan Li, 2023'te bu zararın daha da artabileceğini vurguladı

Giriş: 05.02.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Meta'nın Reality Labs'ı geçen yıl VR ve AR'de 13,7 milyar dolar kaybetti

Meta, finansal raporlamayı kolaylaştırmak amacıyla bünyesinden ayırdığı VR (Sanal gerçeklik) ve AR (Artırılmış gerçeklik) 2021'den itibaren Reality Labs'i ayrı bir birim olarak segmente ayırmaya başladı. Bu sayede firma bu alana ne kadar para harcadığını daha rahat bir şekilde ortaya koyabiliyor. Geçtiğimiz yılın rakamları ise oldukça şaşırtıcı gelişti.

Meta, 2022 yılında Reality Labs için 13,7 milyar dolarlık işletme zararı bildirdi. Bu, 2021'de bölüme yatırdığı 10,2 milyar doların da üzerinde bir rakam olarak dikkat çekiyor. Reality Labs, 2021'de 2,27 milyar dolar geçen yıl yalnızca 2,16 milyar dolar gelir elde etti.

"2023'TE ZARAR ARTABİLİR! YATIRIMALAR SÜRECEK"

Meta CFO'su Susan Li, şirketin Reality Labs için yıllık zararlarının 2023'te daha da yüksek olmasını beklediğini açıkladı. Li, "Gördüğümüz önemli uzun vadeli fırsatlar göz önüne alındığında bu alana anlamlı bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz" diyerek AR, VR ve metaverse yazılım çabalarını "uzun vadeli bir yatırım" olarak nitelendirdi.

Meta, 2023'ün ilerleyen dönemlerinde, karma gerçekliğe sahip Quest donanımının yenilenmiş bir versiyonu gibi yeni nesil bir ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Sektörde Meta ile rekabet etmeye hazır tek tüketici odaklı şirketlerden biri olan Apple'ın yakında yeni bir AR / VR başlığı piyasaya sürmesi bekleniyor.

OCULUS'Ü SATIN ALDI

Sanal gerçekliğe yaptığı yatırımların kapsamını artırmak için Meta, 2014 yılında, öncü VR donanım şirketi Oculus'ü 2 milyar dolara satın almıştı. Şirketin bölgedeki yatırımı, Beat Saber'in yaratıcısı ve şimdi sanal egzersiz uygulaması Supernatural'ın geliştiricisi Within de dahil olmak üzere bir dizi büyük yazılım şirketini satın almasıyla daha da genişledi.

Meta, Reality Labs için çalışan sayısı sayılarını net bir veri olarak paylaşmasa da şirketin geçen yılın sonlarındaki işten çıkarmalardan önce bölümde 17.000 çalışanı olduğu bildirilmişti.

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