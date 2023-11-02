Meta'dan kullanıcıları üzen haber: Instagram ve Facebook ücretli olabilir

INSTAGRAM VE FACEBOOK ÜCRETLİ HALE GELİYOR

Kasım ayında Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarına AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'de kişiselleştirilmiş hizmetleri reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam etme seçeneği veya reklamları engellemek için abone olma uygulaması sağlayacağını aktardı.